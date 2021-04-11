نشر نادي الترجي التونسي عبر صفحته الرسمية على تويتر تغريدة نارية يذكر فيها الزمالك المصري بإقصاء نادي باب السويقة من منافسة كأس العرب سنة 2004.

وجاء على حساب الترجي: " دوري أبطال العرب 2004، الزمالك ينهزم على ميدانه ضد النادي الصفاقسي ويحرم الترجي من الترشح".

وواصل حساب الترجي: " لا كانت حملة إعلامية ولا بكاء وعويل طوال أسبوع المقابلة ولا اتهامات بعد المباراة رغم الأهداف الغريبة"، وتم إرفاق المنشور بفيديو لأهداف المباراة آنذاك. وعرف يوم أمس إقصاء الزمالك المصري من دوري أبطال إفريقيا حالة غليان لدى وسائل الإعلام المصرية التي اتهمت فريقا مولودية الجزائر والترجي التونسي بالتخاذل من أجل أن يتأهلا سويا إلى المرحلة القادمة.