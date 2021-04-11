أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد الاثنين، "هو المكمل لشهر شعبان (الهجري)، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أفريل من عام 2021".

وهنأ كبير مفتي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، عامة المسلمين بقرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن "أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غد الإثنين"، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة إبراهيم أبو محمد.

موقع أستراليا في أقصى الكرة الأرضية شرقا، والتي تسبق دولا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني، يجعلها محطة أنظار في تحديد أول أيام رمضان والأعياد في العالم الإسلامي.