قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن هناك من يريد أن لا تكون الجزائر مستقرة وآمنة، عن طريق الإساءة لمنطقة القبائل بالعبارات وحملة التشويه التي كانت تستعمل من قبل الاستعمار الفرنسي.

وأضاف الوزير بلمهدي في كلمة ألقاها خلال لقاء في ولاية تيزي وزو اليوم الأحد، إن "هناك من يريد أن يجرح مشاعرنا ويقنعنا أن منطقة القبائل فيها رفض للدين الإسلامي"، واصفا ذلك بـ "الإفتراء والكذب"، مؤكدا أن "المنطقة متمسكة بالقرآن الكريم وبالدين الإسلامي ولا يستطيع أن يزايد عليها أحد".

وحذر وزير الشؤون الدينية، من استغلال بعض الحوادث وتهويلها مثل حادثة مسجد سيدي غنيف.