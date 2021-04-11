فكّك عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، شبكة إجرامية تتكون من 11 شخصا جلهم مسبوقين قضائيا متورطين في قضية التهريب للمؤثرات العقلية.

وتم خلال العملية حجز 695 قرص مهلوس، مركبتين و13 هاتفا نقالا، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 52 مليون سنتيم.

وتمت العملية بعد استغلال معلومات أمنية مؤكدة كانت بحوزة عناصر الفرقة الأمنية والتي مفادها وجود تحركات مشبوهة لأفراد شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية التي كانت بصدد تهريبها إلى الولايات المجاورة حيث أنه بعد مراقبة وترصد تحركات أفراد الشبكة تم توقيف 3 أشخاص، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وبموجب استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، المؤشر علية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم توقيف باقي أفراد الشبكة.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه على العدالة.