يواجه سهر اليوم، نادي وفاق سطيف ضيفه إينيمبا النيجيري بملعب الثامن ماي 1945 وذلك لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

المدرب نبيل الكوكي قال خلال الندوة الصحفية:" التحضيرات كانت عادية، ركزنا من خلالها على الجانب النفسي والاسترجاع البدني، هي مقابلة مهمة ستعطينا نظرة على باقي المشوار". وأضاف "عزيمة كبيرة تحذو اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية، الفريق عانى من نقص الفعالية خلال المواجهات الماضية".

التقني التونسي أوضح أن الأمور ستكون مغايرة تماما بخصوص الجانب التقني، فهناك فرق بين نادي مطالب بالفوز على ميدانه وآخر يلعب خارج الديار، اللقاء الماضي كان مهرجانا لتضييع الأهداف، أما بخصوص التعداد لا أريد المجازفة بلاعب لم يتماثل للشفاء من الإصابة من أجل مباراة، وقد يغيب عنا لمدة أربع أشهر"