دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي ،اليوم الأحد ، للإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار، و كذا تسهيل منح العقار الصناعي قائلا : " من غير المعقول أن لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة".

وأوضح عاقلي، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أن هناك نظرة جديدة للنهوض بالاقتصاد تمر عبر تثمين الفلاحة لأنها ضمان تحقيق الأمن الغذائي.

كما دعا عاقلي إلى محاربة بعض الظواهر السلبية كالبيروقراطية وعدم الشفافية.

وأضاف ذات المتحدث ، أن المتعاملين الاقتصاديين لديهم كل الاستعداد للانخراط في المسعى الجديد ، خصوصا في الفلاحة، بشرط العمل على استعادة الثقة من خلال العمل على تخفيف مسار خلق الثروة بطريقة فعلية وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها اللاعب الحقيقي في هذه النظرة الجديدة للاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى سد العجز الحاصل في عدد المؤسسات والمقدر بنحو مليون ونصف المليون مؤسسة".