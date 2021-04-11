شنّ الإعلام المصري حملة كبيرة على الترجي الرياضي على خلفية نتيجة التعادل التي حسمت مواجهة الفريق أمام مولودية الجزائر أمس السبت بملعب رادس ضمن الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة أبطال إفريقيا.

واتهم الاعلام المصري، في معظم برامجه الرياضية وتعليقات محلليه الترجي بالتخاذل وتسهيل مهمة مولودية الجزائر في بلوغ ربع النهائي وإقصاء الزمالك.

وقال إبراهيم فايق مقدم برنامج '' جمهور الثالثة'' على قناة 'أون تايم سبورت' إن مواجهة الترجي والمولودية ''تمثيلية بايخة''، مستشهدا بهدف التعادل للفريق الجزائري.

وانتقد بشدة تعامل الحارس معز بن شريفية مع كرة هدف التعادل، مؤكدا أن الفريقان بحثنا عن التعادل في المباراة.