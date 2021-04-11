نشرت الصحيفة "لوجورنال دو ديمانش الأسبوعية" الفرنسية، مقالا بخصوص طلب تسعة نواب فرنسيين من الرئيس ايمانويل ماكرون نشر بيانات وخرائط المناطق التي استخدمت في تفريغ النفايات الناتجة عن حملات التجارب النووية التي تم تفجيرها في الصحراء الجزائرية ستينيات القرن الماضي.

ونشر النواب في الصحيفة عريضة جاء فيها أن النواب حاولوا أكثر من مرة الحصول على معلومات أدق تخص الأماكن التي دفنت فيها النفايات النووية في الجزائر، وتم إرسال عدة طلبات رسمية لوزارتي الجيوش والبيئة غير أن النواب لم يتلقوا أي رد.

وأضافت الصحيفة، أن النواب يرفضون أن يتواصل الماضي النووي الفرنسي بالتأثير على البيئة ويولد مخاطر صحية وإنسانية، بسبب تعتيم السياسيين وصمتهم.

ويشدد النواب في عريضتهم على أن تأثير النشاط الإشعاعي لا يزال موجودا في هذه المناطق رغم تفكيك مختبرات التجارب في بالجزائر القرن الماضي.