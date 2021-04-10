فندت اللجنة الوطنية لعمال الجمارك اليوم السبت, في بيان لها ,فحوى الاشعار بإضراب أعوان الجمارك الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي, متبرئة من هذا "الاشعار الكاذب" و "المجهول المصدر".



وجاء في البيان "ان اللجنة الوطنية لنقابة الجمارك تكذب و تنفي نفيا قاطعا فحوى الاشعار الكاذب و المجهول المصدر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة و تفصيلا و لا يمثل لا من قريب و لا من بعيد أيا من مستخدمي ادارة الجمارك".



وفي هذا الصدد, تأسفت اللجنة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك, المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين, "بشدة للافتراء و الكذب والتشويه و المساس بإدارة الجمارك التي لا تدخر جهدا في النهوض بالقطاع و تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لموظفي ادارة الجمارك".



و ذكرت ايضا اللجنة بان ادارة الجمارك "تبنت جميع المطالب في شقها المهني والاجتماعي في البيان الصادر من اجتماع للفروع النقابية على مستوى المديرية العامة للجمارك بتاريخ 20 فبراير 2020".



واكدت اللجنة في بيانها "انها ترفض بشدة اي اسلوب عدا الحوار الشفاف و لأنه لا توجد ابواب مغلة امام مطالب الموظفين", مبرزة ان "الدليل على ذلك ما قام به المدير العام للجمارك بتنصب عدة لجان تعمل على تحقيق المطالب لموظفي القطاع.



ومن بين هذه اللجان, اشارت النقابة الى لجنة تشخيص عمل و صعوبات المؤسسة الجمركية, لجنة دراسة القانون الاساسي, لجنة دراسة و منح التعويضات و توحيدها و لجنة دراسة رفع المنحة المتبقية و كذلك لجنة دراسة تحويل الاعوان من الجنوب.



كما ذكرت لجنة اعادة بعث اللجنة التأديبية للنظر في الأعوان الموقوفين و لجنة دراسة جميع الطعون في جميع الاختصايات الى جانب وضع تحت التصرف مقرات الادارة لصالح الهياكل الاجتماعية و تحسين الاداء و كذا رفع منحة الاطعام.