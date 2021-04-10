تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمدية من كشف مذبحين سريين للماشية ببلدية السدراية شرق المدية، حيث قامت بحجز أكثر من 150 ذبيحة كانت موجهة للبيع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وجدت في ظروف غير صحية وتفتقد لابسط شروط النظافة.



وحسب المعلومات المتوفرة لـ"الخبر"، فإن العملية جاءت بناءا على تحريات لمصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسدراية، عن وجود تحركات مشبوهة بالمنطقة، وقد باشرت ذات المصالح عملية التحقيق مع ثلاث أشخاص لهم علاقة بالمذابح.