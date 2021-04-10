بطلب من الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن رئيس الوزراء هشام المشيشي السبت تخفيف حظر التجول الليلي بعد أيام من تشديده لكبح التفشي المتزايد لكوفيد-19.



وكانت الحكومة قد دعت الأربعاء كل المحافظات إلى إقرار حظر تجول بين السابعة مساء والخامسة فجرا بين 9 و30 أفريل، فيما يبدأ الأسبوع المقبل شهر رمضان الذي يشهد عادة تجمعات واحتفالات ليلية.



واحتجّت عدة نقابات مهنيّة، خاصة في قطاع المطاعم والمقاهي، ضد تشديد التدابير في وقت يشهد البلد تراجعا قياسيا في السياحة.