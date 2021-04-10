فرضت السلطات الصينية غرامة على شركة "علي بابا" (Alibaba) للتجارة الإلكترونية بما قدره 18.34 مليار يوان (2.78 مليار دولار).



وعزت السلطات قرارها إلى ممارسات علي بابا الاحتكارية، واستغلالها لموقعها في السوق عبر إجبار التجار على عرض منتجاتهم حصرا على منصات محددة.



ويقدر مبلغ الغرامة بنحو 4% من مبيعات الشركة سنة 2019، والتي بلغت 455 ألفا و712 مليار يوان.



وخضعت إمبراطورية علي بابا التجارية لتدقيق مكثف في الصين، منذ أن انتقد مؤسسها الملياردير "جاك ما" علنا أجهزة البلاد التنظيمية في أكتوبر الماضي.



من جهتها، قالت مجموعة علي بابا في بيان إنها تقبل العقوبة، و"ستعمل على الامتثال التام لها".



وتزيد الغرامة عن ضعفي تلك التي دفعتها شركة "كوالكوم" (Qualcomm) الأميركية العملاقة -أكبر مورد لرقائق الهواتف المحمولة في العالم- عام 2015 في الصين؛ بسبب ممارسات تمنع المنافسة.