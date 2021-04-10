ضمن نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد عودته بالتعادل من العاصمة التونسية.

وانتهى اللقاء الذي جمع ممثل الجزائر بشيخ الأندية التونسية بنتيجة هدف في كل شبكة، حيث كان الترجي سباقا للتهديف عن طريق نسيم بن خليفة في الدقيقة 29 قبل أن يعدل "العميد" النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق عبد النور بلخير.

هذه النتيجة سمحت لـ"الشناوة" من تجاوز دور المجموعات بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط وراء المتصدر نادي الترجي (11 نقطة).

وغادر نادي الزمالك المنافسة رغم فوزه الكبير في القاهرة على نادي تونغيث السنغالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذا تلتحق مولودية الجزائر بشباب بلوزداد الذي نجح أمس في العودة بورقة التأهل من جنوب إفريقيا، حيث ستكون الجزائر ممثلة بناديين في ربع نهائي أمجد منافسات الأندية الإفريقية هذا الموسم.