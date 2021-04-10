شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على عزم الحكومة على المواصلة في اصلاح المنظومة الصحية ضمن مقاربة تشاركية، بين جميع الفاعلين في المجال، داعيا إلى ضرورة التنسيق مكثف بين وزارة الصحة وزارة الصناعة الصيدلانية، لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأكد جراد، في اختتام ملتقى الصناعة الصيدلانية تحت شعار "استراتيجيات وتحديات"، على ضرورة استخلاص الدروس مما عرفه العالم من جراء تداعيات فيروس كورونا الذي كشف الغطاء عن هشاشة المنظومة الصحية في العديد من الدولة وحتى المتطورة منها، وهو الأمر الذي شدد من خلاله على مراجعة الأولويات وإعادة النظر في الترتيبات، من خلال وضع بالأمن الصحي الوطني في المقدمة.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول الأول على الحكومة إنّ مسألة الإصلاحات تلقى اهتمام مباشر من رئيس الجمهورية وهو "دليل على الحرص في هذا المجال"، مشيرا إلى انشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي لوضع السياسة الوطنية، والصناعة الصيدلانية في مركز اهتمام الحكومة ومخطط رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى انشاء وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية لتحرير المبادرات والقضاء على البيروقراطية، والعمل على تغطية الطلب والتوجه للتصدير خاصة نحو السوق الافريقية.

ومن جهته، قال وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد إن الملتقى مرافقة القطاع لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل رئيس الجمهورية تلبية لمخطط الإنعاش الاقتصادي، تكريسا لمبدأ الوفرة الدوائية، بالإضافة إلى التنصيب الرسمي للجنة الخبراء لترقية عمل القطاع.