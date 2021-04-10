تم العثور على نوع من قناديل البحر "السامة" على مستوى ساحل وهران، حسبما أستفيد اليوم السبت لدى المديرية المحلية للبيئة.

ويعتبر هذا النوع من الكائنات البحرية "خطير على الإنسان حيث يتسبب في حروق شديدة قد تكون قاتلة"، تضيف ذات المديرية، محذرة إلى "أنها حتى وان كانت ميتة، فان هذا النوع من قناديل البحر يظل ساما عدة أيام أو حتى أسابيع".

وأبرزت المديرة المحلية للبيئة، سميرة دحو، أنه لوحظ عدد قليل من القناديل السامة لا تتجاوز خمسة وهناك احتمال أن تكون من الأنواع التي تحملها التيارات البحرية، خصوصا مع الاضطرابات البحرية خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن "أطروحة تكاثرها في البحر الأبيض المتوسط غير مرجحة، فهذا النوع من قناديل البحر السامة قادم من المحيط"، مشيرة إلى أنه يجب التواصل بشأن وجود هذا الحيوان البحري لتحذير المواطنين الذين يتوجهون في الفترة الأخيرة إلى الشواطئ.

وتواصل جمعية البيئة البحرية "بربروس"، التي أبلغت عن وجود هذا النوع من قناديل البحر بشاطئ الأندلسيات، التحقيقات حول الجنوح المحتمل لأعداد أخرى، حيث أوصت "بضرورة عدم التعامل مع قناديل البحر الجانحة على الشواطئ".