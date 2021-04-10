أطلقت ليبيا السبت حملة تلقيح ضد كوفيد-19 دشّنها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في وقت يتزايد أعداد الإصابات بالفيروس في البلد الذي أضعفته النزاعات.

جاء إعلان بدء الحملة على لسان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار خلال مؤتمر صحافي.

وقال النجار إنه جرى إطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في مقر المركز بضاحية سوق الجمعة في طرابلس، وهي تستهدف في المقام الأول "كبار السن ثم أصحاب الأمراض المزمنة".

ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هو من تلقى أول جرعة لقاح، وتلاه وزير الصحة علي الزناتي.

وصرّح الدبيبة للصحافة أن "كل الليبيين سيتلقّون لقاح فيروس كورونا (...) أطلب من كل الليبيين التسجيل في منظومة التطعيم" الإلكترونية.

وكان رئيس الوزراء الجديد قد تعهد بعيد نيله ثقة البرلمان في 10 آذار/مارس بجعل توفير اللقاحات لليبيين إحدى أولويات حكومته.

وأكد الدبيبة أن "تأخر توفير لقاح كورونا في ليبيا يعود إلى عوامل سياسية وليست مالية"، في إشارة إلى الحكومة السابقة.

تسجل ليبيا حاليا نحو ألف إصابة بكورونا يوميا، في زيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر الماضية، مع ضعف إمكانيات إجراء فحوص "بي سي آر".