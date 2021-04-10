أكدت وزير البيئة دليلة بوجمعة، اليوم، على هامش زيارتها لقطاعها في البليدة، أن بعض الوحدات التقنية في الجزائر استطاعت مؤخرا الحصول على طاقة حيوية بديلة مستخرجة من رسكلة النفايات وتم استعمالها في أغراض طاقوية بشكل عادي مثل ما حصل بولاية باتنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصالحها استطاعت القضاء على ما لا يقل عن 5 آلاف مفرغة عشوائية، كانت منتشرة عبر تراب ولايات الوطن، وتم " تأهيلها واستبدالها " بمراكز للردم التقني، لكنهم واجهوا مشاكل في التسيير الحكيم الذي يحترم المعايير، خصوصا أمام مشكل "تشبع" الخنادق وهو ما فرض عليهم إعادة النظر في طبيعة التسيير وتجهيز هذه المراكز بأدوات متطورة لاستغلال عصارة النفايات السائلة بالخصوص، وتحويلها كطاقة بديلة، مضيفة أن الأمر نجح في ولاية باتنة على سبيل الذكر من استغلال الطاقة الجديدة في عمليات الطهو.

وفي السياق، أضافت دليلة بوجمعة، أنهم أعدوا برنامجا لتفادي أنواع التلوث الصناعي، بالعمل على تعميم وحدات صديقة للبيئة، تمنع التسرب والتلوث الصناعي، خاصة في مادة الاميونت بمصانع الاسمنت، بوضع "مصافي" ذات تكنولوجيا متقدمة جدا، والتي استطاعت تخفيض نسبة التسمم من 50 ميليغرام في المتر المكعب، إلى 10 ميليغرام في المتر المكعب.

وعن استعمال أكياس البلاستيك، خاصة الأسود، أوضحت وزيرة البيئة، بأن طرح غلق مصانع تلك الأكياس تم استبعاده مرجحة الذهاب إلى حلول بديلة تجريبية، لخصتها في "الأكياس الخضراء"، ستطبق مرحليا على مستوى فضاءات التسوق، مع الدعاية والتحسيس لها لأجل تغيير ذهنية المواطن، الذي كما قالت "يعشق" هذا النوع من الأكياس.