يشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، على اختتام الملتقى الذي تنظمه وزارة الصناعة الصيدلانية تحت عنوان: "الصناعة الصيدلانية: استراتيجية وتحديات" بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

و قد تميز الملتقى بالتنصيب الرسمي للجنة الخبراء العياديين من طرف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، و التي تهدف للمشاركة في تنظيم جميع مراحل انتاج الأدوية بالجزائر.