تعاقدت إدارة نادي رائد القبة مع المدرب الهادي خزار بموجب عقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي (2021-2022)، خلفا لعبد النور حميسي.

وجاء في بيان مقتضب للرائد: "اتفقنا على جميع التفاصيل مع المدرب خزار لتولي العارضة الفنية حتى نهاية الموسم الجاري. بعدما حضر إلى ملعب بن حداد وعاين التشكيلة خلال اللقاء الأخير من مرحلة الذهاب ضد نجم بن عكنون (0-0)".

وأضاف البيان: "سيشرع المدرب خزار في العمل مع الفريق بداية من حصة الاستئناف المقررة يوم الاثنين المقبل تحسبا للإعداد لمرحلة الإياب ونأمل أن يقدم الإضافة المرجوة من أجل تحقيق هدف الفريق بضمان البقاء مبكرا في بطولة الرابطة الثانية".

وبهذا يخلف المدرب خزار على رأس الطاقم الفني للنادي العاصمي المدرب عبد النور حميسي، الذي فسخت الإدارة "القُبية" عقده بالتراضي في 22 مارس الفارط بسبب "سوء النتائج".

للإشارة أن التقني الهادي خزار (53 سنة)، كان يشرف على العارضة الفنية لفريق اتحاد الخروب (الرابطة الثانية/شرق)، قبل أن يغادره في شهر مارس الفارط بسبب سوء النتائج.

وأنهى "الرائد" مرحلة الذهاب بعد 11 جولة من التنافس في الصف الثامن برصيد 12 نقطة بفارق 9 خطوات عن ثنائي الصدارة أمل الأربعاء ومولودية بجاية.