تم تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 101 مريض للشفاء, حسب ما كشفت عنه اليوم السبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 118.378 حالة من بينها 127 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.493 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.126 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 30 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.