أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن شروع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم السبت في إخراج الدفعة الثالثة لمخزون البطاطا لضخها في أسواق الجملة والتجزئة بهدف ضبط السوق واستقرار الأسعار.

وأفاد منشور لوزارة الفلاحة عبر صفحتها على الفايسبوك أن هذه العملية التي أشرف عليها مدبر الديوان فام بها متعامل خاص في بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، وتشمل إخراج 10.000 طن من هذه المادة الأساسية التي ستضخ في الأسواق الجوارية وأسواق الجملة خلال الأسبوع الجاري عبر 14 ولاية.

يذكر أن عملية إخراج مخزون البطاطا بدأت في شهر مارس الفارط لتموين الأسواق خلال مرحلة الفراغ التي ستمتد لغاية 20 أفريل الجاري ريثما يدخل الإنتاج الموسمي المبكر مرحلة الذروة.