أمر قاضي التحقيق بمحكمة طولڤة في ولاية بسكرة بإيداع معلم ابتدائي الحبس المؤقت على خلفية تورطه في جرم التحرش الجنسي بتلاميذه في إحدى إبتدائيات ببلدية لغروس حيث تمت متابعته بجناية الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم يكمل 16 سنة.

تفاصيل هذه القضية كشفت بحر الأسبوع الماضي ببلدية لغروس عندما أباحت تلميذة لذويها بالسلوك الذي تعرضت له من معلمها أثناء سير الدرس، حيث أفادت الضحية أن المربي الفاعل يطلب منهم وضع الرؤوس على الطاولات للقيام ببعض الممارسات المشبوهة. هذه المعلومة تم تناقلها بين تلاميذ القسم ووصلت إلى مسامع الأولياء الذين قرروا التوجه إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة أين قاموا بإيداع شكوى ضمت سبع ضحايا تعرضوا إلى نفس السلوك المشبوه. التحقيق الذي باشرته فرقة البحث والتحري أسفر عن توقيف المعلم المتهم الذي ينحدر من إحدى بلديات الولاية وتمت مواجهته بالوقائع من طرف التلاميذ التي كانت متطابقة.

وبتقديمه أمام نيابة محكمة طولڤة أودع الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.