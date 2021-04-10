دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم السبت من ولاية المسيلة جموع المصلين إلى أن "يواصلوا الالتزام بالبروتوكول الصحي أثناء تأديتهم صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل".

ونبه بلمهدي في هذا السياق، خلال قيامه بوضع حجر الأساس لإنشاء الزاوية الجديدة سيدي أحمد بن بلقاسم الرحمانية القاسمية ببلدية عين الخضراء إلى عدم الاكتراث لدى بعض من وصفهم بـ "المشوشين الذين يزعجهم النجاح الباهر الذي حققته الجزائر في مجال محاربة جائحة كوفيد-19، خاصة عبر المؤسسة المسجدية".

وقال الوزير في هذا الخصوص كذلك موجها كلامه للمصلين: "في الوقت الذي أغلقت فيه الدول مجالها كليا، أريد منكم أن تطبقوا البروتوكول الصحي ولا تستمعوا إلى الذين يريدون كسر البروتوكول الصحي لإفساد الوضع الصحي في البلاد"، داعيا بالمناسبة إلى "ضرورة التآزر والتكافل بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل".

كما أشاد بلمهدي بدور الجزائريين في مجال دعم إنشاء المؤسسات الدينية من بينها الزوايا على غرار ما قام به أحد المحسنين الذي منح قطعة الأرض التي ستبنى عليها زاوية سيدي أحمد بن بلقاسم الرحمانية القاسمية ببلدية عين الخضراء والتي تتربع على 5 هكتارات.