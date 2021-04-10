أمرت وزارة التربية، بإعفاء مشرفي التربية من جميع النشاطات التي "لا تقع ضمن مهامهم المخولة قانونا"، حيث تم إلغاء المداومة أثناء العطل المدرسية وتزويد مستخدمي السلك، خلال مرافقتهم التلاميذ خارج المؤسسة التعليمية بأمر بمهمة، لضمان نقلهم ضمن الشروط التنظيمية المطلوبة.

كما تم إسقاط عملية تمرير ورقة الغيابات من قائمة المهام، " كونها لا تقع ضمن مهامهم المخولة قانونا واستغلال موظفي عقود ما قبل التشغيل في هذه الحالة للقيام بها."