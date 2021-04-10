يلتقي سهرة اليوم، قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ألفريد دي ستيفانو لحساب إياب مواجهات الأسبوع 30 من منافسة الليغا، وانتهت مباراة الذهاب بين الطرفين بفوز المرينغي بثلاثية لواحد.

كلاسيكو الأرض سيكون مثيرا كعادته في ظل تواجد النجمين ليونيل ميسي وكريم بن زيمة، وهما اللذان يتوجدان في فورمة عالية. ولم يبدأ ميسي الموسم بتألقه المعتاد، نتيجة المشاكل التي سبقت الموسم ومطالبته بالرحيل، ثم تراجعه بسبب تمسّك برشلونة بالشرط الجزائي الضخم، لكن مطلع 2021 شهد إعادة اكتشاف أفضل مستوياته على الإطلاق وهو في عمر 33 عاما ونجح ميسي دائما في تحقيق أهدافه على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث فاز هناك 12 مرة وسجل 15 هدفا، لكن المواجهة هذه المرة على ‏ملعب ألفريدو دي ستيفانو لأول مرة، ويرغب " البرغوث" الأرجنتيني بالتأكيد من خلال التسجيل بملعب جديد لإضافته إلى قائمته الطويلة، حسبما أكده موقع " الجزيرة.نت".

من جهته سجل بن زيمة الذي تلقبه الجماهير بـ "الحكومة" نظرا لقربه الشديد من إدارة النادي 12 هدفا في 15 مباراة منذ مطلع العام الجاري، منها 10 أهداف في الليغا، لكنه لم يسجل أمام ليفربول يوم الثلاثاء الماضي رغم أنه قبل تلك المباراة سجل في 7 مباريات متتالية، وهو أفضل ما حققه بوصفه لاعبا في ريال مدريد. وسجل النجم الفرنسي 24 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم، وهو أفضل معدل له من الأهداف في كل مباراة منذ انضمامه إلى الملكي.

للتذكير فإن " البارصا" تحتل المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 65 نقطة فيما يتواجد الريال ثالثا بمجموع 63 نقطة في حين يتصدر الأتليتيكو الدوري بعدد نقاط وصل إلى 66 نقطة.