توفي 13 شخصا وأصيب 400 آخرون بجروح في حوادث المرور عبر طرقات الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سيدي بلعباس بوفاة شخصين (2) وإصابة تسعة (9) آخرين بجروح.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الحماية المدنية قامت بالتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 16 شخصا مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة داخل منازلهم في كل من ولايات: باتنة (شخص واحد)، المدية (5)، ڤالمة (6) وبرج بوعريريج(4).

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، من أجل إطفاء خمسة (5) حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات قسنطينة، تيزي وزو، البويرة وبومرداس.