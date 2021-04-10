خصصت وزارة الأشغال العمومية والنقل غلافا ماليا يقدر بـ 500 مليار سنتيم كميزانية لتهيئة الموانئ واقتناء الرافعات وإدماج المؤسسات الشبابية الناشئة في مجال الصيد البحري.

وكشف رئيس مدير عام شركة تسيير موانئ الصيد البحري محمد عبود، في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن شركته تخطط لاقتناء سبع رافعات للبواخر ذات الحمولة الكبيرة، من إنتاج المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية.

وأوضح عبود بأن هذه الرافعات ستوضع حيز الخدمة عبر مختلف موانئ الولايات الساحلية ومن شأن هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية 1.3 مليار دج توفير 6 ملايين أورو من تكلفة الرافعات بالعملة الصعبة إلى جانب تفادي إرسال السفن إلى الخارج بغرض تصليحها.

وأضاف أن هذه الرافعات يمكن أن ترفع ما بين 150 و 250 طن ومن المنتظر توزيعها على موانئ سكيكدة، بجاية، الشلف، مستغانم،ع ين تموشنت، الطارف وتلمسان. ويتم العمل حاليا على دعم المؤسسات الشبابية الناشئة والمصغرة للاستثمار في مجال الموانئ والصيد البحري ما يسمح برفع سقف المنافسة.