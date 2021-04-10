تم خفض النسبة الدنيا للمساهمة الشخصية بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل، ذوي المشاريع ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا)، إلى نسبة 5 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دج أو يساويها.

وتقرر ذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية. ويتعلق الامر بالمرسوم 21-125، الذي وقعه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 29 مارس الماضي، ليعدل ويتمم المادتين 3 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003، المحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.

وزيادة عن ذلك، حدد المرسوم الجديد أيضا "مبلغ القرض غير المكافئ بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل من ذوي المشاريع بنسبة 25 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دج أو يساويها.

وحسب بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن "مقاربة اقتصادية جديدة لدعم ومرافقة أصحاب المشاريع، وفق تصور جديد يؤسس لرؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى إقحام استحداث وتطوير المؤسسات المصغرة في قلب السياسة العمومية للدولة".

ويأتي ذلك "مواصلة لتعزيز مسعى رئيس الجمهورية في اعتماد مقاربة اقتصادية ناجعة وفعالة في عملية استحداث النشاطات والمشاريع ذات المردود الاقتصادي والمتنوع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية واستكمالا للإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الشأن ومن أجل توفير الظروف اللازمة للمضي قدما بالمؤسسة المصغرة وترقية مرافقتها نحو تأدية وظيفتها الاقتصادية الحقيقية التي أنشئت لأجلها", يضيف البيان.