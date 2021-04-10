جرت صبيحة اليوم السبت، عملية قرعة كأس الرابطة لهذا الموسم، والتي ستلعب عوضا من مسابقة السيدة كأس الجزائر بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وستلعب اللقاءات المقررة بداية من 20 أفريل الجاري على النحو التالي:

الدور الأول:

1- أولمبي المدية - جمعية الشلف.

2- نصر حسين داي - جمعية عين مليلة.

3- أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران

4- نجم مڤرة - شباب قسنطينة.

دور الثمن نهائي:

1- شبيبة القبائل ضد الفائز من مواجهة النصرية وعين مليلة.

2- اتحاد بلعباس الفائز من مواجهة أولمبي المدية وجمعية الشلف.

3- اتحاد العاصمة – مولودية الجزائر.

4- شباب بلوزداد - الفائز من مواجهة مڤرة وشباب قسنطينة.

5- شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة.

6- سريع غليزان - الفائز بين أهلي البرج و مولودية وهران.

7- وفاق سطيف - وداد تلمسان. 8- اتحاد بسكرة - نادي بارادو.