قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم السبت، أن من أولويات قطاعه هو خفض فاتورة استيراد الأدوية.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى حول الصناعة الصيدلانية أن مصالحه تعمل على ضمان وفرة المواد الصيدلانية بمعدل 70 بالمائة. وأكد بن باحمد أن قطاعه يعمل على وضع منظومة مبنية على أسس متينة تمثلت في مراجعة النظام التشريعي والقانوني، من أجل تسهيل مناخ الاستثمار الاقتصادي في القطاع واقتحام السوق الخارجية.

من جهة أخرى، قال الوزير أن الجزائر تمكنت من احتواء وباء كوفيد 19 كورونا، بفضل مثابرة الشعب الذي انخرط في سياسة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا. وأضاف، المتحدث، أن الجزائر قامت باتخاذ تدابير استعجالية، وتوفير كل الإمكانيات ومستلزمات الوقاية والسلامة، للحد من انتشار الوباء.