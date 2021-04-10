تحدث عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، في تجمع نشطه داخل قاعة دار الشباب عميرات سليمان ببلدية سور الغزلان 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، عن استعداد الحركة لخوض غمار التشريعيات القادمة بعد أن استوفت كل الشروط القانونية.

وقال بن قرينة أن ممثلي حركة البناء بمختلف مناطق الوطن الذين ترشحوا للاستحقاقات المقبلة لا بد أن يجدوا الحماية خاصة من خطر التلاعب بأصوات الناخبين الذي حتما سيمس بمصداقية الهيئة التشريعية التي اعتبرها استكمالا لبناء الجزائر الجديدة.

وفي حديثه عن الجانب التنموي لولاية البويرة، قال إن الولاية لها من المؤهلات أن تكون قطبا فاعلا في الوطن من خلال الإنتاج الفلاحي، وأضاف في المقابل لم توف من حقها الشرعي في المسار التنموي، داعيا المواطنين خاصة بالولاية المنتدبة سور الغزلان إلى حسن الاختيار في تشريعيات جوان المقبل، مشيرا أن من اختارتهم الحركة هم من أبناء المنطقة المخلصين القادرين على نقل انشغالات سكان الولاية بكل اخلاص.

ومن جهة أخرى، حذر رئيس حركة البناء الوطني من المخططات واللوبيات التي تستهدف ضرب استقرار الجزائر من خلال ضرب مؤسساته الأمنية، وقصد الجيش الوطني الشعبي، وقال إن تلك الحركات لابد أن تصفد مثلها مثل الشياطين التي تصفد في شهر رمضان المعظم.