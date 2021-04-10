قال مدرب مولودية الجزائر عبد القادر عمراني أن فريقه باستطاعته، تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة عشية اليوم أمام مستضيفه الترجي التونسي ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من رابطة أبطال إفريقيا.

عمراني أكد في تصريحات خلال الندوة الصحفية قبل المباراة: "في البداية، أريد أن أشير إلى أن تراجعي عن الاستقالة، يعود في الأساس إلى الظرف الذي لم يكن يسمح بذلك، خاصة أن النادي تنتظره مواجهة مصيرية ضد الترجي"، نقلا عن موقع كورة.

وأضاف: "لقاء اليوم لن يكون سهلا، نظرا لقيمة الرهان والمنافس، الذي يبقى دائما صعب المراس فوق ميدانه، الترجي يضم في صفوفه عديد اللاعبين الجزائريين، وقد درسنا خصمنا جيدا، وقمنا بالتحضيرات اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية".

وبخصوص مناقشة بعض وسائل الإعلام المصرية، احتمال تهاون الترجي في مواجهة اليوم وهو ما قد يزيح الزمالك من السباق أوضح المتحدث ذاته: "ما يحز في النفس، أن الإعلام المصري قام بتقزيم فريقي، وكأننا غير قادربن على التأهل بجهودنا وعن جدارة".".

وختم كلامه: "الآن لدينا 8 نقاط، حصدناها بجهدنا، ولم يمنحنا أحد هدية، ونحن قادرون بفضل لاعبينا على حصد نقاط أخرى، دون انتظار هدية من أحد".