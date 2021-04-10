هنأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، نظيره المصري، سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة "الأناضول".

ويأتي هذا الاتصال غداة أنباء عن تعليق القاهرة محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة.

وكانت قناة "العربية" قد أفادت نقلا عن مصادرها، مساء أمس الجمعة، بأن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقدم يوم الخميس الماضي بالشكر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني الإسلامية.