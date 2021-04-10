قال وزير العمل والتشغل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أن قطاعه اصطدم بالعراقيل البيروقراطية التي يمارسها بعض الموظفين والمسؤولين المرضى النفسيين وعديمي الروح الوطنية".

وفي كلمته خلال إشرافه على لقاء وطني لمديري التشغيل، أكد جعبوب، أن التصرفات البيروقراطية نغصت حياة المواطن وأفقدته الثقة في الإدارة.

وأوضح وزير العمل أن القطاع يراهن على تبسيط كل الإجراءات ورقمنتها لفائدة المواطنين والمتعاملين، لإعادة بعث الحركية الاقتصادية بعد تأثرها جراء الأزمة الصحية.

وأوصى الوزير جعبوب، مديري التشغيل بضرورة التنسيق مع كل الفاعلين محليا ومضاعفة الجهود بالاعتماد على أساليب عمل حديثة، ووجوب التنسيق والعمل المشترك مع مفتشيات العمل الولائية.

وطالب مديريات التشغيل بدخول مجال الاستثمار من خلال الكشف عن الطاقات وتوجيه الاستثمار إليها، ومساعدة صانعي السياسة الاقتصادية على المستوى المحلي.

كما شدد على مرافقة المسارات لطالبي الشغل والتوجيه إلى التكوين للتخصصات التي تتوافق مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية.