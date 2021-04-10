قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.9 درجات وقع في المحيط على بعد 91 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي للجزء الشرقي من جزيرة جاوا الإندونيسية.

وسجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية شدة الزلزال عند 6.1 درجات وعلى عمق 80 كيلومترا، قائلة إنه ليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جرائه. وقال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا إن السكان شعروا بالزلزال في عدة مدن مثل باتيتان وبليتار ومالانغ وجزيرة بالي.

كما نقلت "رويترز"، عن مسؤول إدارة الكوارث في مدينة مالانغ باجيو سيتيونو، قوله إن المسؤولين يتفقدون الأضرار المحتملة.

وكانت إندونيسيا قد تعرضت في جانفي الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية. وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.