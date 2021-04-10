يواصل فريق أولمبي المدية، تحضيراته بقيادة المدرب شريف حجار وذلك بمعدل حصتين في اليوم على أرضية ميدان ملعب سي حمدان، في وقت يعيش فيه النادي أزمة مالية خانقة فيما لا يزال اللاعبون ينتظرون مستحقاتهم العالقة.

حيرة كبيرة أبداها زملاء القائد طارق شرفاوي، من غياب إدارة الرئيس بوقلقال الذين افتقدوه منذ مباراة آخر جولة من مرحلة الذهاب، وفي هذا السياق قال شرفاوي قائد التشكيلة أنه في ظل هذا الغموض الذي يخيم على بيت الأولمبي بسبب غياب الإدارة منذ أن تقرر بيع أسهم الشركة، ومع استمرار أزمة مستحقات اللاعبين، واستحالة انتداب لاعبين جدد لملء الفراغ الذي تركه الثنائي خلف الله ومدان فإن وضعية الأولمبي حسبه ستزداد تعقيدا في مرحلة الإياب من بطولة المحترف الأول وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته يقول شرفاوي.

أما المدرب حجار ففي تصريحاته الإعلامية أكد أنه على اتصال بالرئيس الجديد للأولمبي زهير عطية وأن هذا الأخير وعده بالتدخل وتسوية وضعية الفريق وتمكين اللاعبين من مستحقاتهم، والتي تبقى مجرد وعود حسب حجار في انتظار أن يتجسد ذلك على أرض الواقع.