نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت، إلى تساقط أمطار وهبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير حبات الرمال على عدة ولايات بغرب وجنوب البلاد.

وأفاد ذات المصدر في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على مستوى خريطة اليقظة أن أمطارا غزيرة تتساقط منذ صبيحة اليوم إلى غاية الساعة منتصف النهار على ولايات تلمسان وعين تيموشنت ووهران، وتتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم.

وأضافت الأرصاد الجوية أن رياحا قوية مصحوبة بتطاير حبات الرمال، ستميز الطقس بداية من صبيحة اليوم إلى غاية منتصف النهار، بولايات ورڤلة، إليزي، الوادي، غرداية، المنيعة وتڤرت، مشيرة إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 كلم في الساعة.