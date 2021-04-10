نشرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك تنبيها حول التصريح الذي تروج له بعض الوسائط الالكترونية والذي مفاده أن صلاة التراويح نصف ساعة فقط وأي امام لا يحترم التوقيت يتابع قضائيا، حيث أفاد البيان أن التصريح مكذوب لوزير الشؤون الدينية والاوقاف الدكتور يوسف بلمهدي وهذا محض كذب وافتراء، ومحاولة يائسة لايقاد نار الفتنة والوقيعة.



وعليه فان الوزارة تدعو كافة مستخدمي مختلف الوسائط الالكترونية الى اليقظة والحيطة والحذر مما ينشر.



