بات رضا ملال مهاجم اتحاد الحراش قريبا من الانضمام الى فريق اولمبي المدية قبل نهاية فترة الميركاتو هذا الاحد، وقد ادلى ملال في تصريح اعلامي انه تلقى اتصالا من شريف حجار وابدى له استعداده لتقمص الوان الاولمبي الذي يبدو انه دخل هذه الايام في سباق مع الزمن من اجل القيام بانتداب ثلاثة لاعبين اقترحهم حجار على ادارة الاولمبي لتعويض رحيل كل من خلف الله و مدان ، الا ان ازمة الديون و عدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم المالية تبقى وحتى اشعار اخر حجرة عثرة في الاستجابة لمطالب حجار الذي وجد نفسه هذه الايام تحت ضغط كبير بسبب الازمة المالية للفريق لتدعيم القاطرة الامامية التي باتت الهاجس الوحيد له قبل انطلاق مرحلة الاياب من بطولة المحترف الاول.