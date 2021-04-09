حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, اليوم الجمعة, الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015, ورفع جميع العقوبات ضد إيران.



وقال ظريف في تغريدة على (تويتر) " تقترح إيران مسارا منطقيًا للامتثال الكامل بالاتفاق: على الولايات المتحدة التي تسببت في هذه الأزمة أن تعود إلى الامتثال الكامل أولاً".



جاءت تصريحات ظريف في أعقاب اجتماع الممثلين الدبلوماسيين لأطراف الاتفاق, من بينها إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا, في فيينا اليوم, مع وجود رفع العقوبات عن إيران وإجراءات التنفيذ النووي على رأس جدول الأعمال.



وقال ظريف إن "إيران سترد بالمثل بعد التحقق السريع" من إجراءات الامتثال الأمريكية.



كما حث وزير الخارجية الإيراني على رفع جميع العقوبات الأمريكية عن إيران, ووصفها بأنها "مناهضة للاتفاق".

وانطلقت أعمال الاجتماع ال 18 للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي, اليوم الجمعة, في العاصمة النمساوية فيينا, في وقت قللت الولايات المتحدة من مستوى تطلعاتها.