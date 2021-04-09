أعلن المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تجاوزت حاجز المليون حالة وفاة اليوم الجمعة، لتصل إلى 1001313 حالة.

كما اشتملت لوحة الأعداد للمكتب الإقليمي على أكثر من 47 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في أنحاء المنطقة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا (08:00 بتوقيت غرينتش).

وتصدرت فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة القائمة، حيث تم تسجيل إجمالي 4939258 حالة و4623984 حالة و4370321 حالة، على التوالي.

ويغطي مكتب منظمة الصحة العالمية/أوروبا، وهو واحد من ستة مكاتب إقليمية تابعة للمنظمة في أنحاء العالم، منطقة جغرافية واسعة تمتد من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادئ.