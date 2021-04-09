توجه رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، برسالة تعزية الى جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة البريطانية و ايرلندا الشمالية و رئيسة الكومنولث، اثر وفاة زوجها الأمير فيليب، اليوم الجمعة.

وقال الرئيس تبون في رسالته : "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي، الأمير فيليب، دوق ادنبرة. وعلى اثر هذا المصاب الجلل، أتقدم باسمي و باسم الحكومة الجزائرية بالتعازي الخالصة، للملكة اليزابيث الثانية و العائلة الملكية و الشعب البريطاني".