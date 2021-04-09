أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ما وصفته بـ"توضيحات الناخب الوطني جمال بلماضي"، في بيان على موقعها الرسمي في الأنترنت.

وحسب ما نقلت "الفاف" فإن بلماضي قام بتوضيح "بعض النقاط التي يراها مهمة جدا من منظوره الخاص ولابد من شرحها وتفسيرها، والتي تخص مجريات التربص التحضيري الأخير، الذي تخلله لقاءين أمام كل من زامبيا بتاريخ 25 مارس بلوساكا و29 مارس أمام بوتسوانا بالبليدة".

ورسم بلماضي صورة سوداوية عن الظروف التي مر بها تربص "الخضر" الأخيرة واصفا إياها بـ"الكارثية" والتي لم تسمح له مهامه كناخب وطني على أكمل وجه وأثر كثيرا على اللاعبين، مضيفا أن هذا الأمر غير مقبول على مستوى المنتخب.

وأضافت الاتحادية أن "كل هذه الأحداث والظروف السيئة التي وقعت، والمرتبطة بانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقلق الناخب الوطني، الذي لا يريد أن يتم زج اسمه في أي قضية أو مشكلة، خارج إطار مهامه كمدرب للمنتخب الأول".

وحسب نفس بيان فإن الناخب الوطني لا يريد أن يكون داعماً لأي أحد، ولا رؤية اسمه مقرونا ببرامج أو خلفيات شعبوية، مؤكدا أنه مرتبط فقط بتدريب المنتخب الوطني الأول وفي إطار رياضي محض وأن هذه الوضعية تقلقه كثيرا في ظل المخاوف المحدقة بـ"الخضر" في الاستحقاقات المقبلة.

توقيت تصريحات الناخب الوطني التي تتزامن مع آخر يوم من إيداع ملفات الترشح لرئاسة "الفاف" تطرح عدة تساؤلات، في ظل اقتراب شرف الدين عمارة من مبنى دالي ابراهيم بعد انسحاب باقي المترشحين.