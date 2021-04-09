أفادت مصادر مقربة من فريق شبيبة القبائل أن إدارة النادي قد توصلت، اليوم الجمعة، لإقناع ثلاثة لاعبين جدد لتقمص ألوان "الكناري" في إطار الميركاتو الشتوي.

يتعلق الأمر باللاعبين غانم من شباب بلوزداد، هارون من سيدي بلعباس، و أنيس مولا من النرويج في فئة الأمال.

يذكر أن إدارة الشبيبة قد استقدمت في نفس العملية اللاعب مناد محرك فريق اولمبي المدية الذي وقع عقدا مع الشبيبة لمدة عامين و نصف.

للإشارة، حسب المصادر نفسها إن الإمكانات المالية الحالية للشبيبة لم تسمح للفريق استقدام لاعبين محنكين لتدعيم القاطرة الامامية للفريق الذين أشترطوا أجرة تقارب ال200 مليون للشهر الأمر الذي عجزت إدارة النادي الاستجابة له.