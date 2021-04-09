أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، في تجمع نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات بقصر البخاري بولاية المدية، عن استعداد الحركة لخوض غمار التشريعيات القادمة بعد ان استوفت كل الشروط القانونية واللازمة.

وحذر بن قرينة رؤساء البلديات الذين ترشحوا للاستحقاق المقبل من التلاعب بأصوات الناخبين الذي حتما سيمس بمصداقية الهيئة التشريعية التي اعتبرها استكمالا لبناء الجزائر الجديدة.

وفي معرض حديثه عن الجانب التنموي لولاية المدية، قال أن الولاية الرابعة التاريخية ظلمت ودفعت الثمن غاليا سنوات العشرية السوداء، إلا أنها لم توف من حقها الشرعي في المسار التنموي، ويكفي القول أن المدية التي تضم 64 بلدية تحصي 675 منطقة ظل، داعيا المواطنين إلى حسن الاختيار في تشريعيات جوان المقبل، مشيرا أن من اختارتهم الحركة هم من أبناء الولاية المخلصين القادرين على نقل انشغالات سكان الولاية بكل اخلاص.

و من جهة اخرى، حذر رئيس حركة البناء الوطني من المخططات واللوبيات التي تستهدف ضرب استقرار الجزائر من خلال ضرب مؤسساته الأمنية، خاصة الجيش الوطني الشعبي، الذي هو سليل جيش التحرير الوطني وهو الضامن لوحدة الشعب والتراب الوطني، ويستدعي من كل الجزائريين الالتفاف من حوله.

كما حذر بن قرينة من هيمنة الشكارة و المال الفاسد، وشراء الذمم، من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية و حماية أنفسهم من المتابعات القضائية.

وفي ختام تجمعه ثمن كثيرا النتائج التي حققها المنتخب الوطني بقيادة جمال بلماضي وإدخاله للفرحة والسرور الى قلوب كل الجزائريين.