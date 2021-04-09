أبدى المدرب المؤقت لشباب بلوزداد كريم بختي عن سعادته الكبيرة بالتأهل التاريخي الذي حققه النادي اليوم إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقال بختي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المقابلة ضد ماميلودي صن داونز ببريتوريا "المقابلة كانت معقدة ضد فريق كبير، كنا نريد حسم مصيرنا بأيدينا من أجل عدم انتظار نتيجة المقابلة الأخرى بين تي بي مازمبي والهلال، ركزنا جيدا داخل المستطيل الأخضر، كما درسنا جيدا الفريق المنافس، أردنا أن نبرهن أن الهزيمة الثقيلة في مقابلة الذهاب كانت مجرد كبوة جواد".

وأضاف اللاعب السابق في الشباب "نحن سعداء جدا ببلوغ ربع النهائي، الفضل يعود إلى اللاعبين الذين طبقوا نصائح الطاقم الفني وكانوا مصممين على تحقيق الفوز، لم نكن مرشحين في هذه المجموعة بوجود أندية أكثر خبرة منا في هذه المنافسة غير أننا رفعنا التحدي وحققنا تأهلا تاريخيا".