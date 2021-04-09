سجلت الجزائر 135 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الجمعة اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره بالجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 118.251 إصابة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل 4 وفيات بسبب الفيروس حلال نفس الفترة، لينتقل إجمالي الوفيات إلى 3.123 وفاة.

فيما تماثل 103 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 82.392 حالة.