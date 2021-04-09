حقق شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي منافسة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونجح أشبال المدرب بختي في العودة بفوز ثمين من جنوب إفريقيا على حساب ماميلودي صن داونز، في ختام مقابلات دور المجموعات، بنتيجة هدفين دون مقابل سجلهما كل من أمير سعيود (د29) وأحمد قاسمي (د45).

بفضل هذا الانتصار، ضد أحد المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، رفع أبناء العقيبة رصيدهم إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني وراء منافس اليوم الذي حسم تأهله في الجولات الماضية بـ13 نقطة.

وفي اللقاء الثاني لنفس المجموعة، تغلب تي بي مازمبي على الهلال السوداني (2-1) حيث غادرا المنافسة بعدما احتلا المركزين الثالث (تي بي مازمبي 5 ن) والرابع (الهلال السوداني 4ن).

وبعد بداية صعبة لممثل الجزائر في دور المجموعات حقق خلالها 3 نقاط فقط في أربع جولات من 3 تعادلات وهزيمة ثقيلة ضد صن داونز بنتيجة 5-1، عرف شباب بلوزداد كيف يعود بقوة في الجولتين الأخيرتين محققا العلامة الكاملة بعد الإطاحة بالعملاق تي بي مازمبي بملعب 5 جويلية (2-0) قبل أن يضيف فوزا غاليا ظهيرة اليوم سمح له ببلوغ هذا الدور من أمجد منافسات الأندية الإفريقية لأول مرة في تاريخه.