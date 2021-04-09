توقيف شبكة إجرامية مختصة في التزوير في وثائق إدارية

مجتمع
9 ابريل 2021 () - واج/س.أ
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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في غرفة  الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للرويبة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في التزوير في وثائق إدارية و  سوء استغلال المنصب و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لأمن ولاية الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية "الإيجابية -التي تمت تحت الإشراف الدائم  والمستمر للسيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا- مكنت من توقيف خمسة (5) أشخاص  مشتبه فيهم مع استرجاع 11 مركبة سياحية و ونفعية إضافة إلى عدة ملفات قاعدية و نسخ من بطاقات رمادية مزورة وأربعة (4) هواتف نقالة".

وخلص البيان الى أنه "بعد إنجاز ملف الإجراء قضاني، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا".

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