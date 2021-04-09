أعلنت الخطوط الجوية المغربية، اليوم الجمعة، عن تمديد تعليق الرحلات مع عدة دول منها الجزائر، إلى غاية 21 ماي 2021، بسبب الوضع الصحي الناجم عن كورونا.

وجاء في بيان للشركة: بناءً على قرار الحكومة في سياق الوضع الصحي الحالي، ستبقى الرحلات معلقة إلى غاية 21 ماي 2021 مع الجزائر، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، مصر، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي وغانا.